Karaman POMEM'de mezuniyet töreni

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 427 polis memuru adayı için tören düzenlendi.

Okulun spor salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, merkezin, kurulduğu günden bugüne kadar 2 bin 351 mezun verdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Polislerimiz yurdumuzun dört bir yanında, ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için büyük özveri ve fedakarlık içinde çalışmaktadır. Şimdi bu kutlu görevi üstlenme sırası sizlerde. Sizlerden mensubu olmaktan gurur duyduğumuz necip milletimize en güzel şekilde hizmet etmenizi bekliyoruz. Sizlerden vatandaşlarımıza karşı şefkatli olmanızı beklerken, daima hukuk kurallarına riayet eden ve koruyan, bu çerçevede de suç ve suçluya karşı da kararlı duruşunuzu her zaman muhafaza eden bir duruş sergilemenizi bekliyoruz."

Karaman POMEM Müdürü Ramazan Engin Öztürk de 27. Dönem Polis Destek Eğitiminin Kasım 2021'de başladığını hatırlatarak, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenlik hizmetine mezunlarımızın hukukun üstünlüğü etkisi çerçevesinde devletine bağlı, adil ve tarafsız olarak hiçbir sıkıntı olmaksızın görevlerini yürüteceklerine inancım tamdır. Mezun olan Polis Akademisi öğrencileri yolunuz ve bahtınız açık olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından polis adayları toplu halde yemin ederek havaya kep attı.

Tören sonrası polis adayları aileleriyle fotoğraf çektirip mezuniyeti kutladı.

Törene, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri ve mezun olan polislerin aileleri katıldı.