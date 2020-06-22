Karaman Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi - Son Dakika

Karaman Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemediKARAMAN'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Sezai Ç.(19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı yerine dikilemedi.

Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

KARAMAN'da köpek yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Sezai Ç.(19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı yerine dikilemedi. Kızıl'ın annesi Filiz Sertan Kızıl, "Kulağı 4 saatlik operasyon sonucu yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı için geri alındı. Şu an işitme kaybı yaşayıp, yaşamadığını da bilemiyoruz. Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz." dedi. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Sezai Ç. de Onur Kızıl'ın köpek nedeniyle küfrettiğin ve çıkan kavgada cinsel organını sıktığını öne sürerek, "Kavga sırasında yere düştük. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. Böyle kötü vahşice bir şeyi kimse istemez. "dedi.

ISIRARAK KULAĞINI KOPARDI

Olay, geçen cumartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. 2,5 yıllık postacı Onur Kızıl, mahallede motosikletiyle posta dağıtım sırasında iddiaya göre terrier cinsi köpeğin ısırması sonucu köpeğin sahiplerinden Sezai Ç. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırıp kopardı. Kopan kulağıyla ilk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kızıl'ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Ancak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı. Kızıl'ın hastanedeki tedavisi sürerken olay karşısında şoke olduklarını belirten annesi Zeynep Sertan Kızıl, oğlunun yaşadıklarını anlattı.

ANNESİ KONUŞTU

Oğlu Onur Kızıl'ın posta dağıtım için mahalleye gittiğini belirten Zeynep Sertan Kızıl, "Posta dağıtımı sırasında motosikletinin üzerinde iken, bir köpeğin saldırısına uğruyor. Oğlum çok hayvan severdir. 'Küçük köpek ısırdı diye' kendi kendine de dalga geçiyor. Sadece oradaki, köpeğin sahiplerinden olan küçük çocuğa, köpeğini döverim deyip, motosikletiyle işine devam etmek istiyor. O sırada çocuğun ağabeyi geliyor ve tartışmaya başlıyorlar. Oğlum, hadi git işine diye çocuğun ağabeyini hafifçe itiyor. Maalesef o genç delikanlıda oğluma vuruyor. Oğlumda motosikletten iniyor. Kavga ediyorlar. Kavgaya karşı tarafından diğer kardeşlerinin de dahil olmasıyla kavga büyüyor. Genç delikanlı, oğlumun kulağını ısırıyor. Çok üzücü bir olay. Vazife başında olan oğlum böyle bir olaya maruz kalıyor. Memurların görev başında saldırıya uğramalarına esefle kınıyorum. Bunların son bulması gerekiyor." diye konuştu.

KOPAN KULAĞI DİKİLEMEDİ

Oğlunun kopan kulağını dikilemediğini belirten anne Kızıl, "'Kulağı 4 saatlik operasyon sonucu yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı için geri alındı. Şu an işitme kaybı yaşayıp, yaşamadığını da bilemiyoruz. Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz." dedi. Sezai Ç.'nin serbest kalmasına üzüldüğünü belirten Kızıl, şunları söyledi: "Adalete güveniyorum. Sonucunu göreceğiz. Keşke olmasaydı ve o çocukta, o yaşta bunu yapmasaydı. Olayın nedenlerini şöyle sıralarsak; televizyonda izlenen diziler, anne ve babanın yanlış yönlendirmesi, çünkü olay sırasında karşı taraftaki çocuğun babası, benim çocuğum yerde kan içinde yatarken, çocuğuma yönelik, 'Bunun kulağını değil, başına koparacaksın' gibi cümle sarf etmiş. Böyle bir baba bilemiyorum, artık bir şey diyemeyeceğim." Hayvansever bir aile olduklarının hatırlatan Kızıl, " Hala olayın şokundayız. Biz hayvan sever bir aileyiz. Karaman Hayvanları Koruma Derneği'nin yönetiminde çalışan bir insanım. Oğlum yaralı hayvanları eve getirir, doktora götürürüz, onları barındırırız, besleriz. Öyle bir aileye, köpeği tekmeledi diye gibi yanlış şeyler söylemişler. Doğru değil. Olay köpek olayı da değil. Toplumumuzun kanayan yarasıdır; çocuklarımızın iyi eğitilememesi, sahip çıkılamaması." diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Sezai Ç., dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sezai Ç., kardeşinin terrier cinsi köpeklerini hava aldırmak için dışarı çıkardığı sırada havlamasından korkan postacı Onur Kızıl'ın, kardeşine yönelik 'Köpeğini döverim' deyip küfrettiğini öne sürdü. Bunun üzerine olaya kendisinin müdahil olduğunu belirten Sezai Ç., "Postacıya 'Ne oldu? Niye küfrediyorsun? Bize söyleseydin, biz gereğini yapardık' dedim. Ben uyarmama rağmen, bana da küfürlü kelimeler kullandı. Bunun üzerine sinirlendim, tepki gösterim Kavga ettik. Annem, babam ve komşular geldi bizi ayırdı. Postacı arkadaşımız ileride motosikletine bindikten sonra tekrar bana hakaret etmeye devam etti. Bende konuşma maksadıyla yanına gittim. Ben yanına yaklaştığımda bana vurmaya başladı. Yeniden kavga etmeye başladık." diye konuştu. Onur Kızıl'ın, cinsel organını sıktığını öne süren Sezai Ç., "Kavga sırasında yere düştük. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi. Kulağı olmasa, bacağı veya kolunu o can havliyle ısıracaktım. Tabi koparmak için değil. Ondan kurtulmak için ısırdım. O sıkmaya devam edince, istem dışı dişlerim kilitlendi. Dişlerim kilitlenince arkadaşımızın kulağı ağzımda kaldı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Zaten bu olay olduktan sonra annem hemen kendi başörtüsünü çıkarıp postacı arkadaşımızın kulağına tampon yaptı. Bende hemen eve koşarak buz getirdim ve kulağı muhafaza altına aldık. İlk müdahaleyi yine biz yaptık. Daha sonra polisi ve ambulansı aradık. Biz olayın ardından kaçmadık. Bir yere gitmedik, yaralının başında durduk." dedi.

Karaman Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi

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Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 05:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi - Son Dakika

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