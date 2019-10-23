Son Dakika Haberleri: Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret
Son Dakika Güncel Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret

Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret

10 dakika önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksuçukur ve beraberindeki heyet Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.

Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret, System.String[]

Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın (PTT) kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü nedeniyle Karaman PTT Başmüdürü Faik Göksuçukur ve beraberindeki heyet Vali Fahri Meral'i ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette PTT Başmüdürü Göksuçukur, kabullerinden Vali Meral'e teşekkür ederek PTT teşkilatının 179'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.


Göksuçukur ve beraberindeki heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Meral, köklü bir geçmişe sahip olan PTT teşkilatının gelişen teknolojiye bağlı olarak kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte hizmet kalitesinin daha da arttığını ifade etti.

Göksuçukur'un nezdinden tüm PTT çalışanlarının gününü tebrik eden Vali Meral, kurum çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Karaman, Posta, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bıçaklı saldırıda ölen genç milli futbolcu İsmail Mert son yolculuğuna uğurlandı
YPG'ye verilen süre başlarken Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyini vurdu İtalyan vekilden küstah hareket! Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlattı Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 17:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman PTT teşkilatından Vali Meral'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]