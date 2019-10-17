Son Dakika Haberleri: Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı

Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı

1 saat önce

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, 2019 yılında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı, System.String[]

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, 2019 yılında yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.


Kurşun, İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda, kentte sağlık alanında çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.


Karaman Devlet Hastanesi acil bölümünün yenilendiğini ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:


"Karaman Devlet Hastanesi'nde acil bölümü kısmı yenilendi. Acil bölümünde zemininde sorunlar vardı. Acil servise 328 bin lira harcanarak o kısım yenilendi. Karaman Devlet Hastanemizde jeneratör bölümünde sıkıntılarımız vardı. Bununla ilgili revizyonu işlemleri yapıldı. Bu bölüme 369 bin lira harcanarak jeneratör onarıldı. Hastanemizin havalandırma ve iklimlendirme onarımı yapıldı. Bu kısmada 684 bin lira harcanarak pompaların değişimi yapıldı. Kış aylarının yaklaşması dolayısıyla hastanenin kalorifer kazanlarında onarımı yapıldı. Şuanda kaloriferler kışa hazır vaziyette. Asansör revizyonu yapıldı. Asansörlerimiz baştan sona tekrar ele alınacak. İhalesi yapılarak yer teslimi yapılacak ve asansörlerimiz yenilenecek."

İl Sağlık Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi
Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Sağlık Müdürü Kurşun'dan değerlendirme toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]