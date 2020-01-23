Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı - Son Dakika

Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı

6 saat önce

Karaman Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan basın mensuplarına Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları anlatıldı.

Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı, System.String[]

Karaman Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan basın mensuplarına Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları anlatıldı.


Karaman Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Başkanı Enes Çakmakkaya, burada yaptığı konuşmada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumayı, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmeyi ve birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Karaman Sağlıklı Hayat Merkezlerinin 2016 Mart ayında pilot illerden biri olarak hizmet sunmaya başlandığını hatırlatan Çakmakkaya, şunları kaydetti:


"Sağlıklı Hayat Merkezimiz beslenme danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri, okul sağlığı, kanser erken teşhis, eğitim ve tarama hizmetleri, sigara bırakma danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezimiz sağlığı geliştiren faaliyetlerden son bir yılda; hekimlerimiz sigara bırakmak isteyen 1064 vatandaşımıza destek vermiş, diyetisyenimiz bin 720 kez sağlıklı beslenme önerileri ve diyet düzenleme hizmeti vermiş, fizyoterapistlerimiz fiziksel aktivitelerin artırılması ve sürdürebilmesi için gerek spor salonumuzda toplu etkinliklerle gerekse bireysel olarak bin 273 kez vatandaşlarımızla bir araya gelerek hizmet sunmuş ve sunmaya devam etmektedir."

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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