Son Dakika Haberleri: Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş
Son Dakika Güncel Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş - Son Dakika

Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

6 saat önce

Servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuşKaraman'da lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servis şoförü Nasuh Fındıklı'yı, 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi iddiasıyla tabancayla omzundan ateş ederek yaralayan Hüseyin Konurat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

Karaman'da lise öğrencisi oğlunu okula taşıyan servis şoförü Nasuh Fındıklı'yı, 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi iddiasıyla tabancayla omzundan ateş ederek yaralayan Hüseyin Konurat, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Konurat, adliye çıkışında gazetecilerin ' Neden vurudunuz sorusuna ise Fazla para aldığı için vurdum dedi. Fındıklı'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokakta halı sahanın yanında meydana geldi. İl Özel İdarede işçi olarak çalışan Hüseyin Konurat, halı sahada bulunduğu sırada lise öğrencisi oğlunu, okula taşıyan servisin şoförü Nasuh Fındıklı ile karşılaştı. İddiaya göre Konurat ve Fındıklı arasında ara tatil dönemindeki servis ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Konurat, tabancayla Fındıklı'ya ateş ederek omzundan yaraladı. Kanlar içinde kalan Fındıklı, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fındıklı'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Otomobiliyle kaçan Konurat da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Konurat'ın ilk ifadesinde Fındıklı'yı okulların 'ara tatil' dönemindeki ücreti almak istemesi nedeniyle kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Konurat, mahkemece tutuklandı. Konurat, adliyeden çıkartıldığı sırada gazetecilerin 'Neden vurduğunuz ' soruna Fazla para aldığı için vurdum dedi.

Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş

Fındıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi
Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:08:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman servis şoförünü 'ara tatil' ücreti nedeniyle vurmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]