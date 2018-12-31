Son Dakika Haberleri: Karaman 'Sessiz Konuş' Deyip Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü

Karaman 'Sessiz Konuş' Deyip Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü

55 dakika önce

Karaman'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Samet Bulduk(19), adliyeye sevk edildi.

Karaman 'Sessiz Konuş' Deyip Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
Karaman'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı (24) göğsünden bıçaklayarak öldüren Samet Bulduk(19), adliyeye sevk edildi. Bulduk'un ilk ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte Yılmaz'ın evinde alkol aldığını ve telefonla konuştuğu sırada Yılmaz'ın yanına gelip 'Sessiz konuş' deyip tokat atması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi'nde oturan Muzaffer Yılmaz'ın evinde meydana geldi. İnşaat işçisi Samet Bulduk, 6 arkadaşı ve meslektaşı Muzaffer Yılmaz ile birlikte evde alkol almaya başladı. İddiaya göre Yılmaz, bir süre sonra telefonla konuşan Samet Bulduk'a 'sessiz konuş' deyip tokat attı. Bulduk da belindeki bıçağı Yılmaz'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buruda doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bulduk da olayın ardından gözaltına alındı.

Yılmaz'ı yaklaşık 3 yıldır tanıdığını ve fazla samimiyeti olmadığını belirten Samet Bulduk, ilk ifadesinde arkadaşlarıyla birlikte Yılmaz'ın evinde alkol aldıklarını söyledi. Bulduk ifadesinde, Ben telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum. Muzaffer yanıma gelerek 'sessiz konuş' deyip tokat attı. Bende belimdeki bıçakla saldırdım. dediği öğrenildi.

Bulduk, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:51 Kaynak: DHA

Karaman, 3. Sayfa
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