Karaman sevgisi soyadını değiştirtti - Son Dakika

Bir arkadaşının ziyaret için geldiği Karaman'ı çok seven Enes Ömer Karaman, "Yahşi" olan soy ismini mahkeme kararıyla "Karaman" olarak değiştirdi.

Iğdır'da uzman çavuş olarak görev yapan Enes Ömer Karaman, AA muhabirine, Ankaralı olduğunu, çocukluğundan beri sık sık doğduğu yere ait olmadığını, yaşadığı şehirleri benimseyemediğini çağrıştıran rüyalar gördüğünü söyledi.

2017 yılında Karaman'a bir arkadaşını ziyarete geldiğini ifade eden Karaman, " Adana'da görev yaptığım zaman, burada yaşayan bir arkadaşımı ziyaret etmek istedim. Arkadaşım uyuyakalmış. Ona bir süre ulaşamadım. Ben de o gün sokaklarda yürüye yürüye kenti gezdim. O esnada başladı Karaman sevgim." diye konuştu.

Yol üstünde tarihi camiler gördüğünü, bu camilerin ilgisini çektiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Özellikle Mevlana'nın annesinin ve akrabalarının sandukalarının bulunduğu Aktekke Camisi ve Yunus Emre camisinden çok etkilendim. Yunus Emre'nin türbesini ziyaretimde içimde bir huzur hissettim. Diğer tarihi camilerden ve şehrin eski sokaklarının manevi atmosferinden çok etkilendim. Kendimi Karaman'a ait hissettim. İlk olarak Karaman'da yaşama kararı aldım. Ancak henüz işim gereği Karaman'a yerleşme şansım yok. 5 yıldır her fırsatta, yıllık izinlerimde buraya gelerek çeşitli girişim ve ziyaretlerde bulunmaktayım. Özellikle Yunus Emre'nin türbesini ziyaret ederim. Yunus Emre'nin Karaman'da istirahat ettiğine yürekten inanıyorum. Gelecekte bu kente yerleşmek için hazırlıklar yapıyorum."

Karaman'dayken yaşadığı huzur hissini tarif edebilmesinin çok zor olduğunu dile getiren Karaman, "Bu sevginin diğer bir sonucu da 'Yahşi' olan soyadımı 'Karaman' olarak değiştirmek istedim. Mahkemeye başvurdum. Şimdi soyadım Karaman. Bu soyadımı ömrüm boyunca gururla taşıyıp çocuklarıma bırakacağım." dedi.