Son Dakika Haberleri: Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Son Dakika Güncel Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

1 saat önce

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi.

Karaman Sivil Toplum Platformundan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir araya geldi.


İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Parkı'nda bir araya gelen platform üyeleri açtıkları Türk bayrağı ve ellerindeki dövizlerle harekata destek verdi.


Sivil Toplum Platformu adına açıklamayı okuyan Yunus Özdemir, küresel güçlere karşı bir mücadele verildiği söyledi. Fırat'ın doğusu ve batısının bütün teröristlerden ve maşalardan temizleneceğini belirten Özdemir, "Bizler Suriye'de küresel emperyalist güçlerin kucağındaki terör yapılanmalarına karşı bir mücadele veriyoruz. Allah'ın izniyle bu harekatla adı PKK, YPG, PYD, DAEŞ, İŞİD ne kadar kukla varsa hepsini kökünden kazıyacağız. Hatta öyle kazıyacağız ki Allah'ın izniyle bir daha alfabede harf dahi bulamayacaklar" dedi.


Sosyal medyadaki algı operasyonlarına da asla izin vermeyeceklerini ifade eden Özdemir, "Bizler bütün Türkiye olarak askerimizin yanındayız. Bütün dünyadaki ümmetin duyarlı Müslümanları ve mağdur insanları da bizim yanımızda evvel Allah, duaları bizimle, bunu çok iyi biliyoruz. Aklını, beynini kiraya vermiş, zihni uşaklaşmış insanlara ve kuruluşlara diyeceğimiz çok şey var aslında ama şimdi yeri değil. Kinleri ve öfkeleri içerisinde geberip gitsinler diyoruz. Onların sosyal medyadaki algı operasyonlarına da millet olarak asla izin vermeyeceğiz. Rabbim Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerimizi muvaffak eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin, atışlarını isabet ettirsin" dedi.


Okunan açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okunarak askerler için topluca dua edildi. - KARAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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