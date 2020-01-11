Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu - Son Dakika
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Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

6 saat önce

Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu olduKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi.

Soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, öğrencilerin üşürken bulup, sınıflarına aldıkları ve 'Karton' adını verdikleri kedi, okulun maskotu haline geldi. Ders sırasında sıraların üzerinde yatan kediye öğrenciler, okul bahçesinde yuva yapacak.

Ermenek'te bulunan Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde soğuktan üşüyen kedi buldu. Çocuklar, kediyi sınıflarına almak istedi. Türkçe öğretmeni Nuri Gürdal da öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Sınıfa getirilen kediye 'Karton' adı verildi. Ders sırasında öğretmen masası ya da sıraların üzerinde yatan kedi, okulun maskotu haline geldi. Karton'a okul bahçesinde bir yuva yapmaya karar veren öğrencilerinin bu davranışından çok mutlu olduğunu söyleyen öğretmen Nuri Gürdal, 'Çocuklar bana gelip bahçede buldukları kediyi içeri almak istediklerin söyledi. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Çocukların bu davranışı çok mutlu etti beni. İnşallah hayvan sevgisini tüm öğrencilerimize aşılamak istiyoruz. Karton adını verdiğimiz kediye okul bahçesinde de bir yuva yapmaya karar verdik' dedi.

Karaman soğuktan kurtardıkları kedi, sınıfın maskotu oldu

Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:33 Kaynak: DHA
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