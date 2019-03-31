Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 212Açılan Sandık Oranı : % 62,17Kullanılan Oy : 56.278Geçerli Oy : 55.535Katılım Oranı : % 51,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,5521.406MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,3421.290CHPEMİN EGE% 15,238.460DİĞER% 3,481.

Karaman Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 212
Açılan Sandık Oranı : % 62,17
Kullanılan Oy : 56.278
Geçerli Oy : 55.535
Katılım Oranı : % 51,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,5521.406
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,3421.290
CHPEMİN EGE% 15,238.460
DİĞER% 3,481.931
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,051.695
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,26699
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0421
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0420
TKPMEHMET ATAL% 0,0213
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 89,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 46,51366
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 32,02252
CHPRAMAZAN DELİCE% 21,47169
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 28,57
Katılım Oranı : % 93,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 53,07190
MHPYUNUS YILDIZ% 44,41159
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,967
CHPAHMET ALPER% 0,562
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 45,71
Katılım Oranı : % 80,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 52,821.622
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 38,781.191
MHPEMEL ÖZTÜRK% 8,01246
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 0,26
DİĞER% 0,134
BTPEYYUP AVCI% 0,072
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 44,52938
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 39,01822
DİĞER% 12,77269
CHPSAMİ EVREN% 2,5654
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,6213
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,286
BTPAHMET PARS% 0,245
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 62,17
Katılım Oranı : % 82,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,5521.406
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,3421.290
CHPEMİN EGE% 15,238.460
DİĞER% 3,481.931
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,051.695
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,26699
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0421
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0420
TKPMEHMET ATAL% 0,0213
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 94,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HALİL KULAKHALİL KULAK% 52,62845
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 38,73622
DİĞER% 3,5557
MHPHAKAN COŞGUNER% 3,1150
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 116
BTPRECEP UĞUR% 0,9315
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 0,061

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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