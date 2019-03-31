Karaman Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 212Açılan Sandık Oranı : % 62,17Kullanılan Oy : 56.278Geçerli Oy : 55.535Katılım Oranı : % 51,79PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,5521.406MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,3421.290CHPEMİN EGE% 15,238.460DİĞER% 3,481.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|212
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,17
|Kullanılan Oy
| :
|56.278
|Geçerli Oy
| :
|55.535
|Katılım Oranı
| :
|% 51,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 38,55
|21.406
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,34
|21.290
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,23
|8.460
|DİĞER
|% 3,48
|1.931
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,05
|1.695
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,26
|699
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,04
|21
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,04
|20
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,02
|13
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 89,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,51
|366
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 32,02
|252
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 21,47
|169
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 28,57
|Katılım Oranı
| :
|% 93,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 53,07
|190
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 44,41
|159
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,96
|7
|CHP
|AHMET ALPER
|% 0,56
|2
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,71
|Katılım Oranı
| :
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 52,82
|1.622
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 38,78
|1.191
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 8,01
|246
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 0,2
|6
|DİĞER
|% 0,13
|4
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,07
|2
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 44,52
|938
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 39,01
|822
|DİĞER
|% 12,77
|269
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,56
|54
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,62
|13
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,28
|6
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,17
|Katılım Oranı
| :
|% 82,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 38,55
|21.406
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,34
|21.290
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,23
|8.460
|DİĞER
|% 3,48
|1.931
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,05
|1.695
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,26
|699
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,04
|21
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,04
|20
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,02
|13
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 44,44
|Katılım Oranı
| :
|% 94,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 52,62
|845
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 38,73
|622
|DİĞER
|% 3,55
|57
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 3,11
|50
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 1
|16
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,93
|15
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,06
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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