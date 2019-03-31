Karaman Son
52 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 288Açılan Sandık Oranı : % 84,46Kullanılan Oy : 77.866Geçerli Oy : 76.770Katılım Oranı : % 84,3PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,5629.605AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,8929.089CHPEMİN EGE% 15,4211.839DİĞER% 3,32.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|288
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,46
|Kullanılan Oy
| :
|77.866
|Geçerli Oy
| :
|76.770
|Katılım Oranı
| :
|% 84,3
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,56
|29.605
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 37,89
|29.089
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,42
|11.839
|DİĞER
|% 3,3
|2.532
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,28
|2.516
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,43
|1.097
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,05
|35
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,04
|32
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,03
|25
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 89,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,15
|599
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,2
|392
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,57
|306
|DİĞER
|% 0,08
|1
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 84,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,2
|568
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 42,18
|434
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,17
|12
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 0,97
|10
|DİĞER
|% 0,39
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,1
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 45,71
|Katılım Oranı
| :
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 52,82
|1.622
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 38,78
|1.191
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 8,01
|246
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 0,2
|6
|DİĞER
|% 0,13
|4
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,07
|2
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,64
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,59
|873
|DİĞER
|% 6,81
|143
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,67
|56
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,71
|15
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,33
|7
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 94,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 51,36
|1.061
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 38,24
|790
|DİĞER
|% 4,45
|92
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 4,21
|87
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 0,87
|18
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,82
|17
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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