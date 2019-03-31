Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

52 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 288Açılan Sandık Oranı : % 84,46Kullanılan Oy : 77.866Geçerli Oy : 76.770Katılım Oranı : % 84,3PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,5629.605AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,8929.089CHPEMİN EGE% 15,4211.839DİĞER% 3,32.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 288
Açılan Sandık Oranı : % 84,46
Kullanılan Oy : 77.866
Geçerli Oy : 76.770
Katılım Oranı : % 84,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,5629.605
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,8929.089
CHPEMİN EGE% 15,4211.839
DİĞER% 3,32.532
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,282.516
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,431.097
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0535
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0432
TKPMEHMET ATAL% 0,0325
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 89,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 46,15599
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,2392
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,57306
DİĞER% 0,081
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 84,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,2568
MHPYUNUS YILDIZ% 42,18434
CHPAHMET ALPER% 1,1712
İYİ PARTİAHMET KOCA% 0,9710
DİĞER% 0,394
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,11
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 45,71
Katılım Oranı : % 80,26


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 52,821.622
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 38,781.191
MHPEMEL ÖZTÜRK% 8,01246
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 0,26
DİĞER% 0,134
BTPEYYUP AVCI% 0,072
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873
DİĞER% 6,81143
CHPSAMİ EVREN% 2,6756
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337
BTPAHMET PARS% 0,245
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 94,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HALİL KULAKHALİL KULAK% 51,361.061
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 38,24790
DİĞER% 4,4592
MHPHAKAN COŞGUNER% 4,2187
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 0,8718
BTPRECEP UĞUR% 0,8217
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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