Karaman Son
32 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 294Açılan Sandık Oranı : % 86,22Kullanılan Oy : 79.517Geçerli Oy : 78.405Katılım Oranı : % 84,32PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,5730.240AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,9529.754CHPEMİN EGE% 15,412.073DİĞER% 3,282.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|294
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 86,22
|Kullanılan Oy
| :
|79.517
|Geçerli Oy
| :
|78.405
|Katılım Oranı
| :
|% 84,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,57
|30.240
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 37,95
|29.754
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,4
|12.073
|DİĞER
|% 3,28
|2.572
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,26
|2.555
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,42
|1.117
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,04
|35
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,04
|33
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,03
|26
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 89,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,15
|599
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,2
|392
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,57
|306
|DİĞER
|% 0,08
|1
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 84,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,2
|568
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 42,18
|434
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,17
|12
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 0,97
|10
|DİĞER
|% 0,39
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,1
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48,57
|Katılım Oranı
| :
|% 81,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 51,98
|1.735
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 38,23
|1.276
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 9,44
|315
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 0,18
|6
|DİĞER
|% 0,12
|4
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,06
|2
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,64
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,59
|873
|DİĞER
|% 6,81
|143
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,67
|56
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,71
|15
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,33
|7
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 94,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 51,36
|1.061
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 38,24
|790
|DİĞER
|% 4,45
|92
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 4,21
|87
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 0,87
|18
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,82
|17
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA
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