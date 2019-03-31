Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 307Açılan Sandık Oranı : % 90,03Kullanılan Oy : 83.352Geçerli Oy : 82.188Katılım Oranı : % 84,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,531.641AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,9331.178CHPEMİN EGE% 15,3512.614DİĞER% 3,342.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 307
Açılan Sandık Oranı : % 90,03
Kullanılan Oy : 83.352
Geçerli Oy : 82.188
Katılım Oranı : % 84,68


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,531.641
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,9331.178
CHPEMİN EGE% 15,3512.614
DİĞER% 3,342.749
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,282.697
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,461.202
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0542
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0538
TKPMEHMET ATAL% 0,0327
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 89,06


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 46,15599
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,2392
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,57306
DİĞER% 0,081
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 84,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,2568
MHPYUNUS YILDIZ% 41,69429
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4615
CHPAHMET ALPER% 1,1712
DİĞER% 0,394
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,11
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 51,43
Katılım Oranı : % 81,81


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 51,421.812
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 37,171.310
MHPEMEL ÖZTÜRK% 9,56337
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,4250
BTPEYYUP AVCI% 0,3111
DİĞER% 0,114
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873
DİĞER% 6,81143
CHPSAMİ EVREN% 2,6756
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337
BTPAHMET PARS% 0,245
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 94,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
HALİL KULAKHALİL KULAK% 51,361.061
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 38,24790
DİĞER% 4,4592
MHPHAKAN COŞGUNER% 4,2187
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 0,8718
BTPRECEP UĞUR% 0,8217
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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