Karaman Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 307Açılan Sandık Oranı : % 90,03Kullanılan Oy : 83.352Geçerli Oy : 82.188Katılım Oranı : % 84,68PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,531.641AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,9331.178CHPEMİN EGE% 15,3512.614DİĞER% 3,342.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|307
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90,03
|Kullanılan Oy
| :
|83.352
|Geçerli Oy
| :
|82.188
|Katılım Oranı
| :
|% 84,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,5
|31.641
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 37,93
|31.178
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,35
|12.614
|DİĞER
|% 3,34
|2.749
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,28
|2.697
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,46
|1.202
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,05
|42
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,05
|38
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,03
|27
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 87,5
|Katılım Oranı
| :
|% 89,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,15
|599
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,2
|392
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,57
|306
|DİĞER
|% 0,08
|1
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 85,71
|Katılım Oranı
| :
|% 84,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,2
|568
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 41,69
|429
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,46
|15
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,17
|12
|DİĞER
|% 0,39
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,1
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 51,43
|Katılım Oranı
| :
|% 81,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 51,42
|1.812
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 37,17
|1.310
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 9,56
|337
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 1,42
|50
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,31
|11
|DİĞER
|% 0,11
|4
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,64
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,59
|873
|DİĞER
|% 6,81
|143
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,67
|56
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,71
|15
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,33
|7
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 55,56
|Katılım Oranı
| :
|% 94,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 51,36
|1.061
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 38,24
|790
|DİĞER
|% 4,45
|92
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 4,21
|87
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 0,87
|18
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,82
|17
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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