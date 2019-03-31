Karaman Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 317Açılan Sandık Oranı : % 92,96Kullanılan Oy : 85.949Geçerli Oy : 84.731Katılım Oranı : % 84,74PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,6232.726AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 37,8932.105CHPEMİN EGE% 15,3112.971DİĞER% 3,322.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|317
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 92,96
|Kullanılan Oy
| :
|85.949
|Geçerli Oy
| :
|84.731
|Katılım Oranı
| :
|% 84,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,62
|32.726
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 37,89
|32.105
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,31
|12.971
|DİĞER
|% 3,32
|2.812
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,26
|2.760
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,47
|1.242
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,05
|45
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,05
|39
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,04
|31
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 45,72
|711
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,55
|475
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,54
|366
|DİĞER
|% 0,19
|3
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,94
|645
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 41,02
|473
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,47
|17
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,13
|13
|DİĞER
|% 0,35
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,09
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,57
|Katılım Oranı
| :
|% 82,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 53,03
|2.296
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 36,77
|1.592
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 8,61
|373
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 1,22
|53
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,28
|12
|DİĞER
|% 0,09
|4
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,64
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,59
|873
|DİĞER
|% 6,81
|143
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,67
|56
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,71
|15
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,33
|7
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 61,11
|Katılım Oranı
| :
|% 95,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 47,46
|1.129
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 39,51
|940
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 5,76
|137
|DİĞER
|% 4,37
|104
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 1,68
|40
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,76
|18
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,46
|11
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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