Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 327Açılan Sandık Oranı : % 95,89Kullanılan Oy : 88.586Geçerli Oy : 87.309Katılım Oranı : % 84,71PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,533.617AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,0933.258CHPEMİN EGE% 15,413.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 327
Açılan Sandık Oranı : % 95,89
Kullanılan Oy : 88.586
Geçerli Oy : 87.309
Katılım Oranı : % 84,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,533.617
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,0933.258
CHPEMİN EGE% 15,413.443
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,262.847
DİĞER% 3,132.731
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,481.291
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0547
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0542
TKPMEHMET ATAL% 0,0433
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 45,72711
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,55475
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,54366
DİĞER% 0,193
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,94645
MHPYUNUS YILDIZ% 41,02473
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4717
CHPAHMET ALPER% 1,1313
DİĞER% 0,354
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,091
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 82,69


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 53,232.358
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 36,681.625
MHPEMEL ÖZTÜRK% 8,51377
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,2254
BTPEYYUP AVCI% 0,2712
DİĞER% 0,094
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873
DİĞER% 6,81143
CHPSAMİ EVREN% 2,6756
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337
BTPAHMET PARS% 0,245
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 95,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 40,641.396
HALİL KULAKHALİL KULAK% 39,331.351
MHPHAKAN COŞGUNER% 8,59295
DİĞER% 5,82200
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 3,52121
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 1,1640
BTPRECEP UĞUR% 0,9332

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:51 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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