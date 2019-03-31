Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 338Açılan Sandık Oranı : % 99,12Kullanılan Oy : 91.917Geçerli Oy : 90.515Katılım Oranı : % 85,22PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,6935.023AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,3534.715CHPEMİN EGE% 15,5614.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 338
Açılan Sandık Oranı : % 99,12
Kullanılan Oy : 91.917
Geçerli Oy : 90.515
Katılım Oranı : % 85,22


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,6935.023
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,3534.715
CHPEMİN EGE% 15,5614.081
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,222.916
DİĞER% 2,52.266
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,531.387
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0545
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0544
TKPMEHMET ATAL% 0,0438
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 45,72711
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,55475
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,54366
DİĞER% 0,193
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,94645
MHPYUNUS YILDIZ% 41,02473
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4717
CHPAHMET ALPER% 1,1313
DİĞER% 0,354
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,091
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 74,29
Katılım Oranı : % 82,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 53,352.442
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 37,471.715
MHPEMEL ÖZTÜRK% 7,43340
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,3361
BTPEYYUP AVCI% 0,3315
DİĞER% 0,094
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873
DİĞER% 6,81143
CHPSAMİ EVREN% 2,6756
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337
BTPAHMET PARS% 0,245
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 95,64


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 40,71.396
HALİL KULAKHALİL KULAK% 39,391.351
MHPHAKAN COŞGUNER% 8,89305
DİĞER% 5,28181
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 3,64125
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 1,1740
BTPRECEP UĞUR% 0,9332

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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