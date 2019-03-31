Karaman Son
39 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 339Açılan Sandık Oranı : % 99,41Kullanılan Oy : 92.217Geçerli Oy : 90.791Katılım Oranı : % 85,25PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,6835.116AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,3434.809CHPEMİN EGE% 15,5814.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|339
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 99,41
|Kullanılan Oy
| :
|92.217
|Geçerli Oy
| :
|90.791
|Katılım Oranı
| :
|% 85,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 38,68
|35.116
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 38,34
|34.809
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,58
|14.145
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,22
|2.919
|DİĞER
|% 2,5
|2.266
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,55
|1.407
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,05
|46
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,05
|45
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,04
|38
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 45,72
|711
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,55
|475
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,54
|366
|DİĞER
|% 0,19
|3
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,94
|645
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 41,02
|473
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,47
|17
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,13
|13
|DİĞER
|% 0,35
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,09
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 74,29
|Katılım Oranı
| :
|% 82,3
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 53,35
|2.442
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 37,47
|1.715
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 7,43
|340
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 1,33
|61
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,33
|15
|DİĞER
|% 0,09
|4
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 90,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,64
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,59
|873
|DİĞER
|% 6,81
|143
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,67
|56
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,71
|15
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,33
|7
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 88,89
|Katılım Oranı
| :
|% 95,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 40,7
|1.396
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 39,39
|1.351
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 8,89
|305
|DİĞER
|% 5,28
|181
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 3,64
|125
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 1,17
|40
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,93
|32
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA
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