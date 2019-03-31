Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 341Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 92.685Geçerli Oy : 91.096Katılım Oranı : % 85,3PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 38,7735.322AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,2334.827CHPEMİN EGE% 15,6314.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 341
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 92.685
Geçerli Oy : 91.096
Katılım Oranı : % 85,3


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 38,7735.322
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,2334.827
CHPEMİN EGE% 15,6314.237
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,282.984
DİĞER% 2,22.005
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,731.574
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0550
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0549
TKPMEHMET ATAL% 0,0548
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 45,72711
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,55475
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,54366
DİĞER% 0,193
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,94645
MHPYUNUS YILDIZ% 41,02473
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4717
CHPAHMET ALPER% 1,1313
DİĞER% 0,354
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,091
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 88,57
Katılım Oranı : % 82,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 53,412.955
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 37,772.090
MHPEMEL ÖZTÜRK% 7,25401
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,1966
BTPEYYUP AVCI% 0,3117
DİĞER% 0,074
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,641.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,59873
DİĞER% 6,81143
CHPSAMİ EVREN% 2,6756
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,7115
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,337
BTPAHMET PARS% 0,245
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,46


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 37,111.446
HALİL KULAKHALİL KULAK% 33,81.317
DİĞER% 10,73418
MHPHAKAN COŞGUNER% 9,44368
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 6,88268
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 1,143
BTPRECEP UĞUR% 0,9537

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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