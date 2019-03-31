Son Dakika Haberleri: Karaman Son

Karaman Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 341Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 92.746Geçerli Oy : 91.066Katılım Oranı : % 85,35PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 39,1235.624AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,4935.047CHPEMİN EGE% 15,7714.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 341
Toplam Seçmen : 108.660
Açılan Sandık : 341
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 92.746
Geçerli Oy : 91.066
Katılım Oranı : % 85,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSAVAŞ KALAYCI% 39,1235.624
AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,4935.047
CHPEMİN EGE% 15,7714.363
İYİ PARTİZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ% 3,212.923
SAADET PARTİSİŞABAN ŞAHİN% 1,881.716
DİĞER% 1,341.224
TKPMEHMET ATAL% 0,0762
DSPAYHAN KARADEMİR% 0,0656
BTPABDURRAHMAN KAPLAN% 0,0651
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AYRANCI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYÜKSEL BÜYÜKKARCI% 46,07721
AK PARTİYAVUZ CANDAN% 30,35475
CHPRAMAZAN DELİCE% 23,39366
DİĞER% 0,193
BAŞYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET İPEK% 55,94645
MHPYUNUS YILDIZ% 41,02473
İYİ PARTİAHMET KOCA% 1,4717
CHPAHMET ALPER% 1,1313
DİĞER% 0,354
SAADET PARTİSİENES DURAN% 0,091
ERMENEK

Açılan Sandık Oranı : % 94,29
Katılım Oranı : % 82,96


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİATİLA ZORLU% 53,823.162
AK PARTİUĞUR SÖZKESEN% 37,362.195
MHPEMEL ÖZTÜRK% 7,3429
SAADET PARTİSİHÜSEYİN KOCAER% 1,1467
BTPEYYUP AVCI% 0,3118
DİĞER% 0,074
KAZIMKARABEKİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,48


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRECEP BOYACIOĞLU% 47,551.000
AK PARTİALİ İHSAN ALANLI% 41,51873
DİĞER% 6,47136
CHPSAMİ EVREN% 2,961
İYİ PARTİERDEM VARIM% 0,919
SAADET PARTİSİMEHMET ALİ BAYRAK% 0,388
BTPAHMET PARS% 0,296
SARIVELİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,99


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRİ SAMUR% 37,961.476
HALİL KULAKHALİL KULAK% 33,721.311
DİĞER% 10,75418
MHPHAKAN COŞGUNER% 9,72378
CHPMUHİTDİN TÜRKAN% 6,25243
BTPRECEP UĞUR% 0,8734
SAADET PARTİSİHAYRETTİN ÇAKIR% 0,7228

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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