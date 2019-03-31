Karaman Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 341Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 92.746Geçerli Oy : 91.066Katılım Oranı : % 85,35PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 39,1235.624AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,4935.047CHPEMİN EGE% 15,7714.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|341
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|92.746
|Geçerli Oy
| :
|91.066
|Katılım Oranı
| :
|% 85,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 39,12
|35.624
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 38,49
|35.047
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,77
|14.363
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,21
|2.923
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 1,88
|1.716
|DİĞER
|% 1,34
|1.224
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,07
|62
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,06
|56
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,06
|51
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,07
|721
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,35
|475
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,39
|366
|DİĞER
|% 0,19
|3
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,94
|645
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 41,02
|473
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,47
|17
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,13
|13
|DİĞER
|% 0,35
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,09
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,29
|Katılım Oranı
| :
|% 82,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 53,82
|3.162
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 37,36
|2.195
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 7,3
|429
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 1,14
|67
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,31
|18
|DİĞER
|% 0,07
|4
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,55
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 41,51
|873
|DİĞER
|% 6,47
|136
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,9
|61
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,9
|19
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,38
|8
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,29
|6
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 37,96
|1.476
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 33,72
|1.311
|DİĞER
|% 10,75
|418
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 9,72
|378
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 6,25
|243
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,87
|34
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,72
|28
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: AA
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