Karaman Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 341Toplam Seçmen : 108.660Açılan Sandık : 341Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 92.855Geçerli Oy : 90.973Katılım Oranı : % 85,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPSAVAŞ KALAYCI% 39,335.749AK PARTİMAHMUT SAMİ ŞAHİN% 38,5735.087CHPEMİN EGE% 15,8714.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|341
|Toplam Seçmen
| :
|108.660
|Açılan Sandık
| :
|341
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Kullanılan Oy
| :
|92.855
|Geçerli Oy
| :
|90.973
|Katılım Oranı
| :
|% 85,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SAVAŞ KALAYCI
|% 39,3
|35.749
|AK PARTİ
|MAHMUT SAMİ ŞAHİN
|% 38,57
|35.087
|CHP
|EMİN EGE
|% 15,87
|14.437
|İYİ PARTİ
|ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
|% 3,18
|2.894
|SAADET PARTİSİ
|ŞABAN ŞAHİN
|% 2
|1.822
|DİĞER
|% 0,88
|798
|BTP
|ABDURRAHMAN KAPLAN
|% 0,07
|65
|TKP
|MEHMET ATAL
|% 0,07
|65
|DSP
|AYHAN KARADEMİR
|% 0,06
|56
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AYRANCI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|% 46,07
|721
|AK PARTİ
|YAVUZ CANDAN
|% 30,35
|475
|CHP
|RAMAZAN DELİCE
|% 23,39
|366
|DİĞER
|% 0,19
|3
BAŞYAYLA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET İPEK
|% 55,94
|645
|MHP
|YUNUS YILDIZ
|% 41,02
|473
|İYİ PARTİ
|AHMET KOCA
|% 1,47
|17
|CHP
|AHMET ALPER
|% 1,13
|13
|DİĞER
|% 0,35
|4
|SAADET PARTİSİ
|ENES DURAN
|% 0,09
|1
ERMENEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,14
|Katılım Oranı
| :
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ATİLA ZORLU
|% 53,71
|3.246
|AK PARTİ
|UĞUR SÖZKESEN
|% 37,44
|2.263
|MHP
|EMEL ÖZTÜRK
|% 7,3
|441
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN KOCAER
|% 1,17
|71
|BTP
|EYYUP AVCI
|% 0,31
|19
|DİĞER
|% 0,07
|4
KAZIMKARABEKİR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 91,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RECEP BOYACIOĞLU
|% 47,6
|1.000
|AK PARTİ
|ALİ İHSAN ALANLI
|% 44,41
|933
|DİĞER
|% 3,57
|75
|CHP
|SAMİ EVREN
|% 2,9
|61
|İYİ PARTİ
|ERDEM VARIM
|% 0,9
|19
|SAADET PARTİSİ
|MEHMET ALİ BAYRAK
|% 0,38
|8
|BTP
|AHMET PARS
|% 0,24
|5
SARIVELİLER
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 94,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAYRİ SAMUR
|% 38,1
|1.476
|HALİL KULAK
|HALİL KULAK
|% 33,84
|1.311
|DİĞER
|% 10,4
|403
|MHP
|HAKAN COŞGUNER
|% 9,76
|378
|CHP
|MUHİTDİN TÜRKAN
|% 6,27
|243
|BTP
|RECEP UĞUR
|% 0,88
|34
|SAADET PARTİSİ
|HAYRETTİN ÇAKIR
|% 0,75
|29
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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