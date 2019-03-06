Karaman Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişiye Gözaltı
51 dakika önce
Sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan 2 kişiye gözaltıKaraman'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan 2 kişiye gözaltı Karaman
'da polis tarafından düzenlenen operasyonda sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yaptıkları ileri sürülen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin, günlük kiraladıkları evi de eş cinsel ilişki kurma amaçlı kullandıkları ortaya çıktı.
Karaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, sosyal medyadan müşteri bulup, fuhuş yapan erkeklerin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, eş cinsel ilişkide bulunan şüphelilerin kimliğini belirledi. Bugün düzenlenen operasyonla da C.E. (20) ve İ.D. (24) gözaltına alındı. Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan iki kişinin, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği ve günlük kiraladıkları evlerde cinsel ilişkiye girdikleri belirlendi. Soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:53 Kaynak: DHA
Sosyal Medyadan Müşteri Bulup, Fuhuş Yapan 2 Kişi Gözaltına Alındı
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