Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2019 yılı son olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı, System.String[]

Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 2019 yılı son olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Fahri Meral başkanlığında valilik binasında yapılan toplantıda, Karaman'da yaşayan ve hak sahibi vatandaşların durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Sosyal devlet anlayışı içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfın'dan hak sahiplerine gereken yardımların yapıldığını dile getiren Meral, hak sahiplerinin tespitinde her türlü hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Vali Meral, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılan tüm başvuru ve taleplerin değerlendirilerek sorunlara çözüm bulunulmasına çalışıldığını, devlet olarak hak sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının 2019 yılı içerisinde il genelinde yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği toplantı, hak sahibi vatandaşların taleplerinin karara bağlanmasıyla son buldu.

Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:12 Kaynak: AA
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