Karaman Spor Yatırımlarında 81 İl'de İlk 10'un İçerisinde

"Karaman Spor Yatırımlarında 81 il arasında ilk 10 içerisinde" dedi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Larende Mahallesi'nde yapımı devam eden Bireysel Sporlar Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Tesisin son durumu hakkında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'den bilgi alan Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, her türlü bireysel sporun yapılacağı Spor Kompleksinin yaz aylarında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Sosyal belediyecilik gereği temel hizmetlerin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor alanında da vatandaşlara hizmet sunduklarını dile getiren Başkan Çalışkan, özellikle spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmenin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden altyapıya ve spor tesislerine önem verdik. 5 yıl içerisinde 27 mahallemize futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yer aldığı 38 semt spor sahası yaptık. Bakanlıklarla görüşerek şu an içerisinde bulunduğumuz Bireysel Sporlar Spor Kompleksi ve 3 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu ile 15 Bin Kişilik Şehir Stadyumu gibi çok önemli projeleri şehrimize kazandırdık. Bu projelerin arsa tahsisini, altyapısını ve imar düzenlemesini belediyemiz gerçekleştirdi. Bu 3 büyük projede de çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Türkiye geneline bakarsak, spor yatırımlarında Karaman, 81 il arasında ilk 10'un içerisinde. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan'a, Değerli Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Belediye olarak sporun gelişmesi için her zaman sporun ve sporcunun yanındayız" dedi.