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Karaman sürücü, 'ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

56 dakika önce

Sürücü, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktüKaraman'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Cafer İzci (42) yaralandı.

Sürücü, 'Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

Karaman'da otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Cafer İzci (42) yaralandı. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsü Çiğdem Öz, Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Çiğdem Öz idaresindeki 70 FS 196 plakalı otomobili, kavşakta Cafer İzci'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen İzci, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı İzci'ye müdahale ederken, otomobil sürücüsü Öz, kaldırımda oturarak Ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim diyerek gözyaşı döktü. Vatandaşlar, Çiğdem Öz'ü sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Yaralı Cafer İzci, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alıdı. Sürücü Çiğdem Öz ise ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Karaman sürücü, 'ben hayatımda karıncayı bile incitmemiştim' diye gözyaşı döktü

Çiğdem Öz, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:58 Kaynak: DHA
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