Karaman tartıştığı baldızı bıçakladı

Tartıştığı baldızı bıçakladı

Karaman'da tartıştığı baldızı Nuran K. (60) tarafından boynundan bıçaklanan Yonis E. (61), hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Yonis E., evinde kalan baldızı Nuran K. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Nuran K. de eniştesi Yonis E.'ye bıçakla saldırıp, boynundan yaraladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yonis E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuran K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.