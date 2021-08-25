Karaman Teknopark Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk'ün, Teknopark'ın gelişim sürecini anlattığı slayt sunumu ile başlayan toplantı Yeminli Mali Müşavir Mehmet İlhami Yavuz'un Karaman Teknoparka ilişkin değerlendirmeleriyle devam etti.

Yakın bir zamanda inşaat çalışmalarına başlanması beklenen Karaman Teknopark'ın mimari projesine ilişkin görüş ve önerilerin alınmasıyla devam eden toplantıda ayrıca Karaman Teknoparkın şirket sermayesinin artırılmasına yönelik konular görüşüldü.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, OSB Yönetim Kurulu Temsilcisi Mustafa Akın, Karaman Teknopark Genel Müdürü Ali Kantürk, Karaman Teknopark Proje Müdürü Nezihe Saygı Günaltay, Yeminli Mali Müşavir Mehmet İlhami Yavuz ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yasin Günay katıldı.