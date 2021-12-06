Karaman Telekom Müdürlüğü hizmet binası açıldı - Son Dakika

Karaman Telekom Müdürlüğü yeni hizmet binası düzenlenen törenle açıldı.
Ahi Osman Mahallesi İsmet Paşa Caddesindeki hizmet binası açılışına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Karaman Türk Telekom Müdürü Mehmet Olcar, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, il müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelesinin kesiminin ardından il protokolü yeni hizmet binasını gezdi.
Kaynak: AA
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