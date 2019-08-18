Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
1 saat önce
Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kasımpaşa maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buludu.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:51 Kaynak: İHA
Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman
, Kasımpaşa
maçında kenara gelen topu yakalamak isterken dengesini kaybetti ve kendini yerde buludu. Trabzonspor
, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul
'da Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Mücadelenin 80. dakikasında kulübeye doğru havadan yönelen topu eliyle yakalamak isteyen Trabzsonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bir an dengesini kaybetti ve kendini yerde buldu. - İSTANBUL
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