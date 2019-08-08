Karaman: "Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Sparta Prag karşısında ikinci yarıda çok iyi bir geri dönüş sağladıklarını belirterek, "Ortaya konan mücadele teslim olmama pes etmeme ve Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Sparta Prag karşısında ikinci yarıda çok iyi bir geri dönüş sağladıklarını belirterek, "Ortaya konan mücadele teslim olmama pes etmeme ve Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti." dedi.

UEFA Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Ünal Karaman maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada bugünün kendileri için zor bir gün olduğunu ifade ederek, "Başlangıçlar her zaman zordu. Bugün bizim takım için daha da zordu. Bu sahaya çıkan ilk kez arkadaşlarıyla pas çalışması yapan oyuncularımız vardı. Bunun zorluğunu biliyorduk ama geçen seneden kalan bizim bir oyun karakterimiz vardı. Takımımızı bu kadar zorlanacağımızı açıkçası düşünmemiştik. İlk yarı bize yakışmayacak şekilde pas hataları yaptık bu hatalar kalemizde tehlike olarak döndü." diye konuştu.

Karşılaşmanın İkinci yarısında Sparta Prag karşısında iyi bir geri dönüş sağladıklarını dile getiren bordo mavili teknik adam, "Elbetteki zorluk olacak bu zorluğu yaşayacağımızı biliyorduk ama şükürler olsun belki ikinci yarı daha zor geçebilirdi iyi bir dönüş yaptık. Hata yapmadık mı elbette hata yaptık. Ortaya konan mücadele teslim olmama pes etmeme ve Trabzon'a avantajlı bir skorla gitme gayreti bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a yeni katılan futbolcuları kullanma şansları olduğunu kaydeden Karaman yeni katılan futbolcuların ikinci yarıda oyuna farklı bir hava kattıklarını belirtti.

İkinci yarıda hata yapmakla beraber kendi oyun tarzlarında oyun oynayınca Çek ekibi karşısında iyi geri dönüş sağladıklarına işaret eden Ünal Karaman, "Umuyorum bu geri dönüş avantajını her geçen gün oyunumuzun üzerine koyarak Trabzonda taraftarımız önünde lehimize çeviririz" diye konuştu.

Karaman futbolcuların birbirine uyumunun sorulması üzerin sezon başı antrenmanların oldukça yüklemeli geçtiğinine dikkati çekerek, "Antrenmanlar yüklemeli geçince oyuncularımızın merkez sinir siteminde sorun yaşatabilir. Bu sorunlar bir kaç hafta daha devam edecek. Ama ben bu oyuncularımın uyum ve birbirini tanımayla ve ekstra birbirlerine verdikleri destekle sürecin daha da kolay aşılacağına inananlardanım. Elbetteki zorluklar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bordo mavili teknik adam ayrıca yakın zamanda arzu ettikleri oyuna ve takım sistemine geri dönecekleri ifade etti.

Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek

Sparta Prag Teknik Direktörü Vaclav Jilek iyi ve kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını ve basit hatalarla 2 gol yediklerini kaydetti.

Skor avantajını yakalayamadıklarını dile getiren Jilek tur atlamak için deplasmanda mücadele vereceklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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