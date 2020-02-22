Karaman tüfeğini temizlerken kendini vurup, öldü - Son Dakika

Tüfeğini temizlerken kendini vurup, öldü

KARAMAN'da, Bayram Can (40), temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evde alkol alan Bayram Can'ın temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı. Başından vurulan Can, kanlar içinde yığıldı. Silah sesine koşan yakınları Bayram Can'ı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayram Can'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.