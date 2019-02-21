Son Dakika Haberleri: Karaman Uçuruma Düşen Avcı, 22 Saat Süren Operasyon Kurtuldu

Karaman Uçuruma Düşen Avcı, 22 Saat Süren Operasyon Kurtuldu

1 saat önce

Uçuruma düşen avcı, 22 saat süren operasyon kurtulduKARAMAN'da Dağkonak köyü Taşbaşı mevkiinde arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Uçuruma düşen avcı, 22 saat süren operasyon kurtuldu

KARAMAN'da Dağkonak köyü Taşbaşı mevkiinde arkadaşlarıyla ava çıkan ve ayağının kayması sonucu uçuruma yuvarlanan Hasan Duran (40), 22 saat süren operasyon sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Belinde zedelenmeler olduğu belirlenen Duran, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasan Duran, dün sabah saatlerinde 7 arkadaşıyla birlikte Dağkonak köyü Taşbaşı mevkiinde avlanmaya çıktı. Duran, av sırasında kayalıklarda ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Durumu fark eden arkadaşları Duran'ın kurtarmak için müdahale etti; ancak başarılı olamayınca sağlık görevlileri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri dün yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu Duran'ı yaralı halde buldu. Belinde zedelenme olduğu için sedye ile taşınmak zorunda olan Duran, arazi şartları nedeniyle taşınamadı. Yine arazi şartları nedeniyle helikopter desteğiyle kurtarılması imkansız olunca, ambulansın gelmesi için iş makinasının yolu açması gerekti. Havanın da kararması nedeniyle gece saatlerinde kurtarma çalışmaları durduruldu. AFAD ekipleri ise Duran yanından sabaha kadar ayrılmayıp, gerekli müdahalelerde bulundu. Sabah hava aydınlandıktan sonra İl Özel İdare'ye ait iş makinaları yol açmak için çalışma başlattı. İş makinası yaklaşık ambulansın ulaşabilmesi için yaklaşık 5 kilometre yol açtı. Duran, AFAD Adana il Müdürlüğü'nden çağrılan özel ekip ve UMKE'nin desteğiyle yaklaşık 4 saat sedyeyle kurtarılabileceği noktaya taşındı. Ardından araca bağlanan halatla, Duran'ın bulunduğu sedye yukarı çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 22 saat süren operasyonla kurtulan ve belinde zedelenme olduğu belirtilen Duran, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:34 Kaynak: DHA

AFAD, Sabah, Karaman, 3. Sayfa
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