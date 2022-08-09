Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı - Son Dakika
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Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı

09.08.2022 11:42
Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı

Karaman Valiliği Aşure Günü vesilesiyle 5 bin kişiye aşure dağıttı.

Karaman Valiliği Aşure Günü vesilesiyle 5 bin kişiye aşure dağıttı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki etkinlikte Vali Tuncay Akdoğan, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, hazırlanan 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, Hz. Muhammed'in "Reyhan çiçeğim" dediği Hz. Hüseyin ve çoğu ehli-i beytten 70'ten fazla müminin Muharrem ayında şehit edildiğini hatırlattı.

Bugün ırk, mezhep ve meşrep farklılıklarını suni gündemlerle öne çıkararak milletin birliğine ve bütünlüğüne fitne zerk etmeye çalışanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Akkoyun, "Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmalıyız. Aşure birlikteliğin, dayanışmanın, paylaşmanın ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır." dedi.

Aşurenin, birlik olmanın kıymetini, kardeşliğin önemini, nifaktan ve tefrikadan uzak durmanın ehemmiyetini anlamamıza vesile bir gün olduğunu belirten Akkoyun, şunları kaydetti:

"Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; 'farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları' ve 'birlik ve beraberlik ' gibi düşüncelerle kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirmektedir. Farklı tatları aynı kazanda kaynatıp aşure yapmakta, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaktadır. Bu vesile ile Aşure gününün ve Muharrem ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim, bizleri ehl-i beytin ve şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman Valiliği 5 bin kişilik aşure dağıttı - Son Dakika

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