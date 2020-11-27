Karaman Valiliği Kasım Ayı Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kasım Ayı Halk Günü Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.
Valilik Toplantı Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen toplantıya katılan vatandaşlar, talep ve sorunlarını dile getirerek, Vali Işık'tan sorunlarının çözümü konusunda destek istedi.
Toplantıda tek tek görüştüğü vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Işık, vatandaşların dile getirdiği konuları değerlendirip ilgili kurum amirlerine talimat verdi.
Yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini ifade eden Işık, sonuçların kendisine iletilmesini istedi.
- Kaynak: AA
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