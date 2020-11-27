Karaman Valiliği, Kovid-19 ile mücadele kapsamında slogan yarışması düzenledi - Son Dakika

Karaman Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Bana Sloganını Söyle" adlı slogan yarışması düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, slogan yarışmasının 3 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaman Valiliği tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgınla ilgili alınan tedbir ve kuralların çok önemli olduğunun toplumun tüm kesimlerine hissettirilmesi amacıyla Kovid-19'la mücadele ile ilgili 'Bana Sloganını Söyle' isimli ödüllü slogan yarışması yapılacaktır. Yarışmada dereceye giren ilk 3 kişi valiliğimizce ödüllendirilecektir. Yarışmaya katılan sloganların değerlendirilmesi valiliğimiz tarafından yapılacaktır. Yarışmaya katılacakların oluşturacağı sloganlar, valiliğimizin 'karamanvalilikbasin@gmail.com' elektronik posta adresine gönderilebilecektir."