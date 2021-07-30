Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı
Son Güncelleme: 09.08.2021 14:03

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Temmuz Ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Temmuz Ayı Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

30 Temmuz 2021 Cuma günü Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen halk günü toplantısında vatandaşlarımız talep ve sorunlarını dile getirerek Vali Işık'tan sorunlarının çözümü konusunda destek istediler.

Vatandaşların sorun ve taleplerine yönelik ilgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda tek tek görüştüğü vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Alpaslan Işık, vatandaşlarımızın dile getirdikleri sorun ve isteklerini konularına göre değerlendirip ilgili kurum amirlerine talimat vererek çözümü ve sonucu konusunda bilgi verilmesini ve yapılacak çalışmaların takip edileceğini belirtti.

Halk gününe katılan vatandaşlarımız ise kendileriyle tek tek görüşerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Alpaslan Işık'a teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Temmuz Ayı Halk Günü Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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