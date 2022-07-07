Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama

07.07.2022 16:17
Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama

Karaman Valiliği, kentte yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Karaman Valiliği, kentte yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Karaman Valiliği Resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir süredir yürüttüğü kasıtlı gerilim oyununu bu kez Karaman üzerinde oynamaya çalışmaktadır. Kentte yaşanan bir asayiş olayını doğru olmayan, araştırılma ve teyit edilme yükümlülüğü yerine getirilmeden paylaşılan ve kasıtlı olarak çarpıtılmış bilgilerle "yabancı düşmanlığı" üzerinden kurgulamaya çalışarak, toplumsal huzurumuzu bozmayı hedeflemektedir. 2 Haziran'da meydana gelen olay sonucu, 'nitelikli yağma' suçundan 3 Türk vatandaşımız (yaralı dahil) ve 'yaralama' olayından da 2 Afganistan uyruklu tutuklanmıştır. Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Adli sürecin devam ettiği bu olayda, çarpıtılmış bilgilerle kamuoyu manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Devletimiz ve aziz milletimiz, birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu tarz art niyetli hareketleri boşa çıkaracak kudret ve kararlılığa sahiptir. Topluma düşmanlık zerk etmeye çalışan bu ve benzeri her türlü karanlık odakların karşısında aziz milletimizle durmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Karaman Valiliği, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Valiliğinden, bıçaklama olayıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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