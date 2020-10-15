Karaman Valiliğinden halk günü toplantısı - Son Dakika

Karaman Valiliğinin Halk Günü buluşmalarının ekim ayı toplantısı Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek düzenlenen toplantıya katılan vatandaşlar, talep ve sorunlarını dile getirerek, Vali Işık'tan sorunlarının çözümü konusunda destek istedi.

İlgili kurum amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda sorun ve taleplerin çözümüne ilişkin değerlendirmeler yapılırken, toplantıda vatandaşları dinleyen Vali Işık, vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata dair sorun ve taleplerinin inceleneceğini, çözümü konusunda yapılacak çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.