Karaman Valiliğinden 'Pazar Yerleri' açıklaması - Son Dakika

Karaman Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, kısıtlamada kurularak pazar yerlerini belirledi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Mehmet Alpaslan Işık Başkanlığında kurulun toplandığı belirtildi.

8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 972. Sokakta, Gevher Hatun MahallesiSakarya Caddesi, Alişahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesinde, Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesinde, Sudurağı ve Akçaşehir Beldesinde semt pazarlarının kurulmasına karar verilmiştir. Kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesi, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmemesine karar verildi."

Açıklamada, ayrıca alınan kararlara uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.