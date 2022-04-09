Karaman Valiliğinden yurtta halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Karaman Valiliğinden yurtta halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

09.04.2022 09:58
Karaman Valiliğinden yurtta halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Karaman Valiliği, Kürtçe şarkılarla halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, yurt içerisinde herhangi bir olay veya problem yaşanmadığını bildirdi.

Karaman Valiliği, Kürtçe şarkılarla halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddialarına ilişkin, yurt içerisinde herhangi bir olay veya problem yaşanmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 7 Nisan'da yaptığı açıklamaya kadar, Valilik veya Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına öğrencilere baskı yapıldığına dair herhangi bir başvurunun olmadığı belirtildi.

Gergerlioğlu'nun açıklaması ve öğrencilerden birinin ağabeyinin CİMER'e başvurusu üzerine, saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karamanoğlu Mehmetbey KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 31 Mart'ta, yurt müdürlüğünce düzenlenen eğlence programının sonuna doğru öğrenciler tarafından halay çekilmek istenmiştir. Açılan Kürtçe halay müziğinde, öğrenciler yurt kurallarına aykırı bir eylem ya da slogan atmadan halaylarını çekmiştir. Ancak halaya katılan öğrencilerin, halay görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaları üzerine gece saatlerinde yurt öğrencisi olmayan 10-15 kişilik bir grup yurt önüne gelmiştir. Yurt müdürü ve yurt güvenlik memurlarının polise haber vermeleri üzerine grup, polis tarafından herhangi bir olaya mahal vermeden dağıtılmış, açıkça görüldüğü üzere yurt içerisinde herhangi bir olay veya problem yaşanmamıştır."

Açıklamada, olayın ertesi günü konunun Valiliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından bildirilmesi üzerine tüm erkek kız öğrenci yurt müdürleri, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ile toplantı düzenlendiği, kentte öğrenci olaylarını kışkırtıcı tavırların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü ifade edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Karaman Valiliği, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valiliğinden yurtta halay çeken öğrencilere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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