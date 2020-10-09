Karaman Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Karaman Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması

09.10.2020 19:47
Karaman Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması, System.String[]

Karaman Valiliği, köy okullarındaki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Karaman Valiliği, köy okullarındaki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Karaman Valiliği, Mehmet Alpaslan, Pazartesi, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

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