Karaman Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Karaman Valiliği, köy okullarındaki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim yoluyla yapılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.