Vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Akkoyun, "Bizler kamu hizmetlerinde görevli kişiler olarak, her zaman sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Görevimizi fedakarlıkla ve samimiyetle yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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