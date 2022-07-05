Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

05.07.2022 11:52
Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ayrancı ilçesi ziyareti kapsamında, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ayrancı ilçesi ziyareti kapsamında, kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

Ayrancı Kaymakamlığında gerçekleşen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve kaliteli yürütülmesine dikkati çekti.

Vatandaşlara kamu hizmetini en iyi şekilde, hızlı ve kaliteli sunabilmek için gayret gösterilmesi gerektiğini aktaran Akkoyun, "Bizler kamu hizmetlerinde görevli kişiler olarak, her zaman sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Görevimizi fedakarlıkla ve samimiyetle yapmalıyız." diye konuştu.

Akkoyun, daha sonra kurum müdürlerinin yıl içinde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Akkoyun, Ayrancı ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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