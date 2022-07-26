Karaman Valisi Akkoyun buğday hasadına katıldı

Karaman Vali Tuncay Akkoyun, Merkeze bağlı İslihisar köyünde 12 dekarlık alanda gerçekleşen buğday hasadı etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Akkoyun, hasat gününde çiftçilerin yanında olarak hasat sevinçlerine ortak olmak istediklerini söyledi.

Bu sene gerçekleşen yoğun yağışların çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Akkoyun, " Tarım müdürümüzden de aldığımız bilgi, özellikle buğday hasadındaki verimliliğin gayet iyi olduğuna işaret ediyor. Hepinize bereketli, bol kazançlı hasatlar diliyorum." dedi.

Çiftçilerin, devlet desteğiyle ileri teknoloji tarım aletlerini temin edip kullandığını bununda işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığını belirten Akkoyun şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin modern tarım aletlerini kullanması, zamandan ve işgücünden büyük ölçüde tasarruf sağlarken aynı zamanda mahsul verimliliğini de artırmaktadır. Ülkemizin bugün geldiği noktada çiftçilerimizin emeği büyük. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler ticaret yapabilme imkanı sunarak ülkemizin ekonomisine ve kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. "

Hasat etkinliği sonrası civarda bulunan mevsimlik tarım işçileri ile bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, işçilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Etkinliğe ayrıca AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ve çiftçiler de katıldı.