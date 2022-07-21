Kulübe yeni sezonda başarılar dileyen Akkoyun, "2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitireceğimize yürekten inanıyorum. Yalnız şampiyonluk değil, Karaman Futbol Kulübümüzün Süper Lig'e çıkacağına da inancım tam." ifadelerini kullandı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 2022-2023 sezonunun açılış antrenmanı nedeniyle TFF 3. lig 2.grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübüne ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.