Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik

27.06.2022 12:07
Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonasında 2021-2022 sezonu şampiyonu Karaman İl Özel İdare Spor Kulübünü kutladı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonasında 2021-2022 sezonu şampiyonu Karaman İl Özel İdare Spor Kulübünü kutladı.

Vali Akkoyun, mesajında, takımlarının şampiyonluğunun kenti sevince boğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarıyı getirecek olan imkandan ziyade cesaret ve yürektir. İmkan bir yere kadar, asıl önemli olan cesaret, yürek, kararlılık ve azimdir. Size ve Karaman'a şampiyonluk yakışır. Sizi şampiyon olarak bekliyoruz.' sözleriyle final maçlarına uğurladığımız Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımımız, Zonguldak Ereğli'de final müsabakaları sonucunda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Gururumuz İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol takımımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."

YORUMLAR
500
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: AA

Türkiye, Karaman, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement