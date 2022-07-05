Karaman Valisi Akkoyun Divle Obruğunu gezdi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ayrancı ilçesinin Divle köyünde yer alan Divle Obruğu'nda incelemelerde bulundu.

Köy Muhtarı Tacettin Durna, Vali Akkoyun'a köyleri ve obruk hakkında bilgi verdi.

Divle Obruk peynirinin Karaman'ın tek tescilli ürünü olduğunu ifade eden Durna, şunları kaydetti:

"Adını Divle Obruğundan alan, doğal yöntemlerle üretilen ve yerin 36 metre derinliğindeki obrukta bekletilen Divle Obruk Peyniri, dünyanın en lezzetli 5 peynirinden biri olarak kabul edilmektedir. Koyun ve keçi sütünden elde edilen peynir, 233 metre uzunluğa sahip mağarada muhafaza edilmekte olup, burada yılda yaklaşık 40 ton civarında peynir üretilmektedir."

Vali Akkoyun ise Divle Obruk Peyniri'nin dünyanın en özel ve lezzetli peynirlerinden birisi olduğunu belirterek, kalitesi ve kendine özgü aromasıyla ülkemizde ve yurtdışında bilinen bir peynir olduğunu dile getirdi.

Akkoyun daha sonra Obruğu gezdi.