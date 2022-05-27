Karaman Valisi Akkoyun gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Karaman Valisi Akkoyun gazetecilerle bir araya geldi

27.05.2022 14:40
Karaman Valisi Akkoyun gazetecilerle bir araya geldi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kentte görev yapan gazetecilerle görüştü.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kentte görev yapan gazetecilerle görüştü.

Akkoyun, Polisevinde düzenlenen programda, basın ile her zaman işbirliği içinde olmayı, sürekli koordinasyon halinde olmayı önemsediklerini söyledi.

Basınla kamu kurum ve kuruluşlarının ilişkisinde mutlaka açık ve şeffaf olacaklarını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu da prensiplerimizden birisi olacaktır. Ben şahsım da dahil olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın kapıları sizlere sonuna kadar açık, telefonlarımız 7/24 açıktır. Bunu söylememin sebebi şudur. Hep beraber vatandaşlarımızın mutlu olması için gayret ediyoruz. Bizler vatandaşlarımıza kamu hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması için çalışıyoruz. Sizler de vatandaşlarımızın bilmesi gereken bilgiyi, haberleri onlara iletiyorsunuz. Dolayısıyla bir nevi hep beraber kamu hizmeti yürütüyoruz."

Programa, Ayrancı Kaymakamı Fatih Eroğlu, Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Demirkollu, Karamanoğlu Mehmetbey Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hüseyin Oğuz, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Ahmet Küçükcicibıyık ile ajans ve yerel medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Karaman, Kamu, Güncel, Son Dakika

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