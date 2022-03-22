Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti - Son Dakika
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Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti

22.03.2022 13:57
Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Dursun Fakih Huzurevini ziyaret etti.

Burada kalanlarla bir araya gelen Işık, yakından ilgilendiği ve bir süre sohbet ettiği yaşlıları dinledi.

Işık, hayatı anlamlı kılan yaşlıların sevgi ve saygıyla daima hatırlanmaya ihtiyaç duyan, sadece özel günlerde değil, yılın her günü hatırlanması gereken en değerli kişiler olduğunu belirterek, "Yaşlılarımıza hürmeti emreden bir medeniyetin mensupları olarak sizlerin varlığı bizim en büyük gücümüz. Şu bir gerçek ki, gelecek nesillere örnek olmak, onlara saygı ve sevgiyi öğretmek istiyorsak, öncelikle yaşlılarımıza değer verdiğimizi onlara göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Alpaslan Işık, Huzurevi, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Alpaslan Işık, huzurevi ziyareti - Son Dakika


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