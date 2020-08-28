Karaman Valisi: Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor - Son Dakika

Karaman Valisi: Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doğumların ve ölümlerin ertelenemeyeceğini, fakat düğünlerin ertelenebileceğini belirterek, "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz.

Karaman Valisi: Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor, System.String[]

KARAMAN Valisi Mehmet Alpaslan Işık, doğumların ve ölümlerin ertelenemeyeceğini, fakat düğünlerin ertelenebileceğini belirterek, "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz; ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık" dedi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kentteki koronavirüs vakaları ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Vali Işık, Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da vaka sayılarının hızlı bir şekilde yükselişte olduğunu belirtti. Vali Işık, vaka sayısında artması nedeniyle birtakım kısıtlamalar getirdikleri ve bunların başında da düğünlerin olduğunu belirtti. Vali Işık şunları söyledi:

"Bizler artan vaka sayılarının ardından halkımızın toplu olarak bulunduğu düğünlere bir kısıtlama getirerek düğünleri, nikah şeklinde dönüştürdük ve katılacak davetli sayısını 75 kişi olarak belirledik. Düğünlerde gelin ve damadın da dahil olduğu dans edilmesi yasaklandı. Bizler bu kararları alırken oturup kafamızdan neleri yasaklayalım diye bir karar almadık. Bizim aldığımız kararın bir çeşidini de İç İşleri Bakanlığımız aldı. Biz zaten bu kararımızı hazırlamıştık bakanlığımızdan da aynı şekilde bir karar çıktı. İlimizdeki kovid-19 vakaları azımsanmayacak kadar fazla"'DÜĞÜNLER ERTELENEBİLİR AMA ÖLÜMÜ VE DOĞUMU ERTELEYEMEZSİNİZ'Bu süreçte herkesin duyarlı davranması gerektiğine dikkat çeken Vali Işık, düğün konusunda bir gelinle yaşadığı diyalogu anlattı. Işık, "Geçtiğimiz gün bir gelinimiz bana gelerek, 'Efendim doğum nasıl haksa, ölüm nasıl haksa, düğün yapmakta o kadar hak' dedi. Bende 'Evet doğru ama sen düğününü erteleyebilirsin, ölümünü ve doğumunu erteleyemezsin' dedim. Böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmamız gerekirken, sadece düğün yapacağım diye uğraşmanın da çok bir anlamı yok. Biz her zaman değerlendiriyoruz bu virüs nereden yayılıyor diye. Hep kalabalık ortamlardan yayılıyor. Bunların başında da düğünler, düğünlerin ardından ise pazarlar geliyor" diye konuştu. '65 YAŞ YASAĞI GELDİ AMA HEPSİ PAZARDA'Pazar yerlerinin de kalabalık olduğuna değinen Vali Işık, "Ben dün perşembe pazarını gezdim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı biz normalde pazara sokmuyoruz; ama dün gördüm ki 65 yaş üzerinin hepsi pazarda. Böyle bir duyarsızlık, umursamazlık olduktan sonra bizler ne yapabiliriz. Polis tutupta bir yaşlı insana hürmeten dahi elini kaldıramaz. Amca şöyle geç demek bile bizim örf ve adetlerimize sığmaz. Dün, caminin önünde yaşlı vatandaşlarımız namazdan çıkmışlar cami önündeki taburelere hepsi bitişik sırayla oturmuşlar.  'Amca neden böyle oturuyorsun? Bakın salgın var.' dedim. 'Korona bizden korksun' dedi. Korona bizden korkmaz arkadaşlar" ifadelerini kullandı. 'DÜĞÜN DAVETİYELERİ ADETA ÖLÜM DAVETİYESİNE DÖNÜŞÜYOR'Alınan tüm tedbirlerin sağlık için olduğunu hatırlatan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler aldığımız bütün tedbirleri toplum sağlığı için alıyoruz. Düğünlere davetiye çıkarıyoruz, ama bu düğün davetiyeleri adeta ölüm davetiyesine dönüşüyor. Bizler bunu önlemek için ilimizdeki salgını durdurabilmek için düğünleri bir çeki düzen altına almaya çalıştık. Aynı düzenlemeyi pazar yerleri içinde düşünüyoruz. Semt pazarlarında sokak girişlerinin fazla olmasından ve elimizdeki personel yetersizliğinden dolayı pazarlar sıkı bir kontrol altına alınamıyor. Bunları nerede sıkı kontrol altında tutabiliriz, denetimleri nerede daha iyi yapabiliriz diye konuyu arkadaşlarımızla değerlendirdik. İlimizin muhtelif yerlerini gezdik ve bazı alanlar belirledik. Bunu konuyu belediye başkanlığımızla da paylaşacağız bu alanlar için gerekli girişimleri başlatacağız"'KAPALI ALANDA 4 METRE KAREDE 1 KİŞİ OTURACAK' Vali Işık, "Arkadaşlar diyor ki, 'Düğünleri engelliyorsunuz da neden umuma açık yerlerde kafelerdeki yoğunluğu azaltmıyorsunuz?' Onlarla ilgili de tedbirlerimiz var. Bundan sonra kapalı alanlarda 4 metrekarede bir kişi oturacak şekilde açık alanlarda ise 2 metre kareye bir kişi oturacak şekilde yeni bir karar alıyoruz. Bu şekilde buralardaki yoğunluğu da azaltacağız" dedi. 'HES KODU OLMAYAN KAMU KURULUŞLARINA GİREMEYİCEK'Sağlık Bakanlığının başlattığı Hayat Eve Sığır (HES) uygulamasına da değinen Işık, "HES uygulamasını başlatıyoruz. HES uygulamasını Karaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirdik. 2'nci basamak olarak da umuma açık alanların girişlerinde uygulamayı başlatacağız. Bundan sonra uygulamayı indirmeyen, HES kodu olmayan kişiler kamu kurum ve kuruluşlarına giremeyecek" diye konuştu. 'KARANTİNADAKİ KİŞİLER BİZ NE YAPARSAK YAPALIM DIŞARIYA ÇIKIYOR' Karantinaya alınan kişilerin dışarı çıktığını ifade eden Vali Işık, "Bir diğer konu ise evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler. Biz bu kişileri bu HES uygulaması ile takip ediyoruz. Ne yazık ki, evde karantinaya ve izolasyona alınan kişiler, biz ne yaparsak yapalım, bir şekilde dışarıya çıkmaya çalışıyorlar. Kimisi ekmek almaya, kimisi başka bir şey almaya çıkıyor. Onlar için bu hizmeti bizler verebiliriz; ama onlar yine de çıkma teşebbüsünde bulunuyorlar. Bizler bu vatandaşlarımızın dışarıya çıkmalarını önleyebilmek için bir salgın denetim merkezi kurduk. Bu denetim merkezinin altında filyasyon ekibi ve denedim ekibi bulunuyor. Her mahallede ekipleri oluşturduk ve her ekibe bir mahalle zimmetledik. Bu ekipler izolasyonun olduğu evlere günde en az iki kere giderek karantinadaki kişiler evde mi, değil mi kontrol edecekler. Kontrole gittiklerini de bize fotoğraflayarak gönderecekler. Diğer taraftan yeni bir sistem daha kurarak valilik ihbar hattını devreye alıyoruz. Telefon numaramız 0338 226 7 112 kovid ile ilgili olarak her türlü ihbar buraya yapılacak" dedi.

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Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:16 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Karaman Valisi: Düğün davetleri, adeta ölüm davetine dönüşüyor - Son Dakika

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