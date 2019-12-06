Son Dakika Haberleri: Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın

Karaman Valisi Fahri Meral, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Meral, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.


Vali Meral, haber kategorisinde Muhammed Said tarafından çekilen " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın çektiği "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.


AA'nın oylamaya sunduğu fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Meral, şunları kaydetti:


"Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı fotoğraf yarışmasında biz de oyumuzu kullandık. Haber, yaşam ve spor olmak üzere 3 kategoride fotoğrafları değerlendirdik. Özellikle eser sahiplerine, Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon gerçekleşir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Hüseyin Yıldız, Muhammed Said, Karaman, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi: Aldatılırsam bunun sonu ölümdür
Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karaman Valisi Fahri Meral AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]